شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفلسطينية تقرر تشكيل لجنة عمل لإدارة قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

إعادة إعمار غزة

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن الحكومة الفلسطينية قررت تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة.وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمته في افتتاح الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم، أن الحكومة ضمن جهودها المستمرة بالتنسيق مع الأشقاء، والأطراف المعنية، تعمل على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم، تمهيدًا لإعادة الإعمار الشامل.وأضاف مصطفى أنه جرى في أكتوبر الماضي إنشاء الفريق الوطني للتحضير لإعادة الإعمار، الذي يعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الأممية والدولية الشريكة، للتحضير لعملية إعادة الإعمار.وبيّن أن البعثات الدبلوماسية كثفت تحركاتها واتصالاتها مع مختلف دول العالم، لرصد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتوثيق انتهاكاته، وحشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، والضغط من أجل وقف الأعمال العدائية والتدميرية التي تستهدف امتداد الجغرافيا الفلسطينية.