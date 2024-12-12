الخليج اليوم .. ماذا قال الملك سلمان عن فوز السعودية بحق استضافة مونديال 2034؟

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شدد الملك سلمان بن عبد العزيز على أن استضافة المملكة العربية السعودية لنهائيات كأس العالم 2034، ستصنع مستقبلا باهرا ومشرقا لكرة القدم.

ونقل الحساب الرسمي للهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034 عن الملك سلمان قوله: "نجحت المملكة ولله الحمد بتكريس مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الرياضية العالمية بعزيمة أبنائها وهمتهم".

وأضاف: "نحن على ثقة أن ما ستهيئه المملكة من قدرات وإمكانات إلى جانب جهود وتعاون المجتمع الدولي، سيسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة وصناعة مستقبل مشرق ومبهر لرياضة كرة القدم، وصناعة إرث إيجابي يمتد إلى ما بعد عام 2034".

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، صادق خلال "كونغرس الفيفا" أمس الأربعاء على منح السعودية حق تنظيم كأس العالم 2034 بالتزكية، في ظل عدم تقدم أي مرشح لينافسها.

وستقام بطولة كأس العالم 2034 بنظام مشاركة 48 منتخبا على أرض دولة واحدة للمرة الأولى على الأراضي السعودية، وهو ما سيجعلها نسخة تاريخية واستثنائية.