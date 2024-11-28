شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: جائزة التميز الحكومى العربى منصة لتبادل أفضل التجارب الناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في حفل جائزة التميز الحكومي العربي، والمنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، حيث أعرب عن تقديره نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد لرعايته هذه الجائزة، وللمنظمة العربية للتنمية الإدارية، للحرص على نشر ثقافة التميز المؤسسي وتوفير منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة في ظل عدد من التطورات المتلاحقة والتحديات الملموسة التي يشهدها عالمنا المعاصر- وخاصة منطقتنا العربية- وحالة عامة من الترقب والقلق حيال آفاق المستقبل.

وقال أبو الغيط إن تلك الحالة لها انعكاساتها الواضحة على أغلب المجالات والقطاعات موضحا أن جائزة التميز الحكومي العربي خاصةً في التوقيت الحالي تعد أحد حلقات التحفيز والتواصل والتفاعل الجاد والبناء لمضاعفة الجهد لتعزيز فاعلية الحكومات العربية وتطوير أساليب العمل للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة والإنتاجية المطلوبة.

واعتبر جائزة التميز الحكومي ليست مجرد تكريماً للأفراد أو الجهات الفائزة، بل هي دعوة للجميع من أجل المزيد من التلاقي وتقديم نماذج ومبادرات قادرة على تجاوز التحديات والانطلاق إلى آفاق جديدة أكثر أماناً واستقراراً وتقدماً متمنيا أن تكون حافزاً للحكومات العربية على التفكير الجريء، والأداء الناجز، وامتلاك إرادة المنافسة وروح التميز والسبق والسعي إلى تحسين الأُطر المؤسسية وتعزيز الشفافية حيث أكد على أن هذا النوع من التميز سيعزز التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في جميع الدول العربية.