شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب اللبناني يعلن التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس النواب اللبناني في جلسته المنعقدة ، اليوم الخميس، بالتمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأنه قد طرح نائب رئيس مجلس النواب اللبناني ايلي بو صعب، اقتراح قانون بمثابة صيغة بالتمديد سنة لرتبة عميد وما فوق ، وقد تم التصويت عليه من قبل 48 نائبا، وتم التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون.



من ناحية آخرى رفض المجلس الفيدرالي السويسري الطلب المقدم من لجنتي السياسة الأمنية بحظر حزب الله .. مشيرا في رده الذي نشر اليوم الخميس إلى أن الشروط غير مستوفاه.



وذكر راديو لاك السويسري أن المجلس الفيدرالي لا يتمتع بالسلطة القضائية الشاملة لحظر المنظمات.. موضحا أن مثل هذا الحظر ممكن بموجب قانون المخابرات.