الخليج اليوم .. السعودية: نحذر من فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية وبناء المستوطنات وتوسيعها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعربت وزارة الخارجية عن تحذير السعودية الشديد من خطورة التصريحات المتطرفة لمسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وبناء المستوطنات وتوسيعها، مؤكدةً أن هذه التصريحات تقوّض جهود السلام بما فيها حل الدولتين، وتشجع الحروب وتنتج مزيداً من التطرف، وتضاعف التهديد لأمن المنطقة واستقرارها.

وتؤكد المملكة على أن هذه التصريحات تعد انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وتكرس الاحتلال والتوسع في الاستيلاء على الأراضي بالقوة مما يشكل سابقة خطيرة، مؤكدةً على أن تبعات استمرار الفشل الدولي تتعدى حدود هذه الأزمة لتطال شرعية ومصداقية قواعد النظام الدولي، وتهدد استمراريته.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض أن العالم العربي والإسلامي غاضب تجاه ما يحدث في غزة، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي تقاعس عن وقف الحرب في غزة، مضيفاً أن إسرائيل تريد تغيير الواقع على الأرض وتدمير حل الدولتين.

وطالب وزير الخارجية السعودي بأهمية تسريع الاعتراف بدولة فلسطين، وعدم منح المجتمع الدولي فرصة السماح لتبرير صمته عما يحدث في غزة، مشيراً إلى أن الموقف العربي الإسلامي يساعد في تهدئة التوترات في المنطقة، وأكد أن استمرار الحرب في غزة يعد إخفاقا للمجتمع الدولي كافة.