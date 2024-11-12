شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكى يستهدف بغارة منصة إطلاق صواريخ للحوثيين جنوب الحديدة بالمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر يمنية عن شن الطيران الامريكي البريطاني غارات قصفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين جنوب محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

واستهدف القصف الجوي الأمريكي مواقع عسكرية حوثية ومنصات إطلاق صواريخ في مناطق الجبلية والجاح جنوب الحديدة، حسب ما تناقلته وسائل الاعلام في اليمن.

وقالت المصادر وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن الغارات الجوية على مواقع المليشيات جاءت بعد إطلاق 3 صواريخ من مناطق تقع تحت سيطرة الحوثيين باتجاه البحر.

وأضافت أن الصواريخ الحوثية انطلقت من مناطق الفازة في التحيتا والدريهمي على ساحل البحر الأحمر وكذلك من جبل راس في محافظة الحديدة.

وهزت انفجارات عنيفة هزت، الإثنين، عدة مواقع تابعة لمليشيات الحوثي في محافظتي صعدة وعمران إثر تعرضها لضربات جديدة شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا.

ووفق وسائل إعلام تابعة للحوثيين، فإن الطيران الأمريكي البريطاني استهدف بـ7 غارات مديرية حرف سفيان في محافظة عمران شمال اليمن، كما استهدفت المقاتلات الأمريكية والبريطانية بغارتين منطقة الرحبة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة الواقعة تحت سيطرة الح