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أمين مجلس التعاون يدين الاعتداء الإرهابي في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون اليمنية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية اليمنية بمدينة سيئون اليمنية، ما أدى إلى استشهاد ضابطين سعوديين وإصابة ضابط آخر.
وأكد البديوي، أن قوات التحالف تقوم بجهود كبيرة وقيمة للمساعدة في دعم ومساندة الأعمال الإنسانية والتنموية، بما يسهم في استقرار وأمن اليمن ووحدته.
وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء، سائلاً الله العليّ القدير أن يتقبلهم بواسع رحمته، متمنيًا للمصاب الشفاء العاجل.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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