شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل عراقية: هاجمنا بطائرات مسيرة هدفا عسكريا شمال الأراضى المحتلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلانالجمعة، 08 نوفمبر 2024 10:29 ص
أعلنت فصائل عراقية مهاجمتهم بطائرات مسيرة هدفا عسكريا في شمال الأراضي المحتلة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة رامات ترمب في الجولان، كما تدوي صفارات الإنذار في زرعيت بالجليل الغربي.
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