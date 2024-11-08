شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل عراقية: هاجمنا بطائرات مسيرة هدفا عسكريا شمال الأراضى المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت فصائل عراقية مهاجمتهم بطائرات مسيرة هدفا عسكريا في شمال الأراضي المحتلة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة رامات ترمب في الجولان، كما تدوي صفارات الإنذار في زرعيت بالجليل الغربي.