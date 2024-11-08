شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق حربية إسرائيلية تقصف شاطئ بحر مخيم النصيرات ومدينة رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط شهيدان ومصابون جراء قصف الطيران المروحي الإسرائيلي منزلا في منطقة التحلية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما يواصل جيش الاحتلال عمليات نسف المربعات السكنية في المناطق الشمالية لقطاع غزة، وقصف مكثف من زوارق حربية إسرائيلية لشاطئ بحر مخيم النصيرات ومدينة رفح الفلسطينية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.