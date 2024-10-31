شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة لـ43 ألفا و204 شهداء و101 ألف و640 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم/ الخميس/، ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 43 ألفا و204، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 101 ألف و640، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر الماضي.



وأضافت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر بحق العائلات فى القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 41 شهيدا، و131 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفى الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.