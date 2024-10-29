شكرا لقرائتكم خبر عن قطر.. استفتاء على تعديلات دستورية الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اليوم، المرسوم رقم (87) لسنة 2024، بدعوة مواطنيه كافة، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر في يوم الثلاثاء المقبل.

ونص المرسوم على أن يبدأ الاستفتاء من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً، وأن تعلن نتيجة الاستفتاء خلال 24 ساعة من انتهائه. استفتاء في قطر وتضمن المرسوم أن تشكل "اللجنة العامة للاستفتاء" برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزير العدل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الدولة للشؤون الداخلية، وعضو من أعضاء مجلس الشورى يختاره رئيس مجلس الشورى، ووكيل وزارة الداخلية، وقاض يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية.

