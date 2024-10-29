شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الحرب في السودان شردت 14 مليون شخص بنسبة 30% من السكان والان نبدء بالتفاصيل

الحرب في السودان

الدمام - شريف احمد - قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، إن الحرب في السودان تسببت في تشرد أكثر من 14 مليون شخص، أو نحو 30% من السكان، منذ اندلاعها قبل أكثر من عام، ما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم هذا العام.وأوضحت إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، في مؤتمر صحفي عقد ببورتسودان، أنه من بين هؤلاء النازحون، هناك 11 مليون نازح داخليا و1ر3 مليون فروا إلى دول مجاورة، مضيفة أن أعداد النازحين زادت بنحو 200 ألف منذ شهر سبتمبر الماضي.وقالت بوب إن أكثر من نصف النازحين من النساء، وأن أكثر من ربعهم من الأطفال دون سن الخامسة. وأفادت بأن "حجم النزوح والاحتياجات الإنسانية يتزايد كل يوم.في الواقع، يحتاج نصف السكان حاليا إلى مساعدة"، مشيرة إلى أنهم لا يستطيعون الوصول إلى مأوى أو الحصول على مياه الشرب النظيفة أو الرعاية الصحية.