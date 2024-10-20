الخليج اليوم .. ضمن عملية "الفارس الشهم 3".. افتتاح قسم العلاج الطبيعي في المستشفى الإماراتي العائم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية، والذي أسس في إطار عمل "الفارس الشهم 3" عن افتتاح قسم العلاج الطبيعي، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى والمصابين من الأشقاء المعروفين من أبناء غزة.

وهكذا بدأ هذا في إطار هدف دولة الإمارات، حيث الراسخة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومساندته في مواجهة التحديات المختلفة.

وسيقدم القسم الجديد رعاية طبية خاصة بذوي الخبرة الصناعية والمرضى الذين يكبرونهم مثل بديل العين، ويمثل في مرحلته الأولى، لعلاج أسباب 60 حالة مع التقدم في التوسع وتقديم الخدمات في المرحلة القادمة.

ويشتمل القسم الجديد على أحدث تقنيات السيراميك حسب المواصفات والمعايير المعتمدة بإشراف طاقم العمل الطبي فيني وتمريضي مطابقة ومتخصص من الإمارات وأندونيسيا؛ مستوى الحماية الصحية يشير إلى علاجات تأهيلية أكثر كفاءة وفعالية، ما يتيح للمرضى الحصول على نتائج أفضل من خلال عدد أقل من الجلسات العلاجية.

ويشكل المستشفى الإماراتي العائم، من خلال خدماته المميزة، نموذجاً رائداً في المساعدات الإنسانية الطبية، ما يؤكد صحة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشعب الفلسطيني في غزة من خلال الحالات الكارثية التي يقدمها القطاع.

فوجئ بأن المستشفى الإماراتي العائم، دشن خدماته العلاجية للأشقاء في 23 فبراير الماضي؛ حيث يتولى فريق طبي إماراتي من جميع التخصصات البارزة على المستشفى والذي سعته 100 سرير، إضافة إلى 100 سرير لمرافقي المرضى.

ومستشفى غرفاً للعمليات الجراحية تشمل جميع أنواعها إضافة إلى غرف التوقف والتخدير وعيادات خارجية شاملة وخدمات طبية مساندة سينية إلى جانب الصيد والمختبر، ما أدى إلى تقديم العلاج المتكامل لمراجعيه والمستفيدين منه حسب أفضل ما ترغب بهوالشراطات العالمية المطلوبة وأين توفرها في المستشفى.