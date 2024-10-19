شكرا لقرائتكم خبر عن الطوارئ اللبنانية: 6 شهداء و69 جريحا جراء 87 غارة للاحتلال خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لجنة الطوارئ الحكومية اللبنانية عن تسجيل 87 غارة جوية على ناطق مختلفة من لبنان معظمها فى الجنوب والنبطية؛ ليصل العدد الإجمالى للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10 آلاف و333 اعتداء.



ووفقا لتقرير اللجنة اليوم /الجمعة/ حول اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى على لبنان والوضع الراهن، والذى وزعه منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة فى حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين، وأوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، سجلت وزارة الصحة اللبنانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 6 شهداء و69 جريحاً؛ ليرتفع العدد الإجمالى منذ بدء الأحداث إلى 2418 شهيداً و11336 جريحاً.



وأضاف التقرير أنه تم فتح 1098 مركزاً لاستقبال النازحين، منها 902 مركز وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية، مشيرا إلى أن استمرار حركة النزوح حيث وصل العدد الإجمالى للنازحين إلى 191 ألفا و501 نازح (44 ألفا و646 عائلة) فى مراكز الإيواء حيث سجلت النسبة الأعلى للنازحين فى محافظة جبل لبنان وبيروت، ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.



ونوه إلى أن كافة الأجهزة الأمنية اللبنانية تقوم بحفظ الأمن والمساهمة فى مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الإيواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود .



وذكرت لجنة الطوارئ الحكومية اللبنانية أنه منذ 23 سبتمبر 2024 وحتى 18 أكتوبر الجاري، سجّل الأمن العام اللبنانى عبور 335 ألفا و948 مواطناً سورياً و181 ألفا و74 مواطنا لبنانيا إلى الأراضى السورية، مضيفة أنها تتولى استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين على صعيد المحافظات ضمن آلية واضحة وشفافة.



وأعلنت الهيئة العليا اللبنانية للإغاثة أن سفير باكستان سلّم اليوم فى البيال حمولة طائرة المساعدات الباكستانية التى وصلت الى لبنان وتشمل 90 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية.



وبناء على وزير الصحة اللبنانى هناك 233 مركز رعاية أولية تخدم 788 مركز إيواء فى المناطق ووزع عليها مليونا و600 الف علبة دواء.