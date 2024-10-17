شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية على مستودع للسلاح في اللاذقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شن الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على مستودع للسلاح في مدينة اللاذقية شمال غرب سوريا.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، شنت هذه الغارة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، موضحًا أنها استهدفت موقعًا خلف مديرية النقل عند مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي. استهداف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية وسُمعت انفجارات عنيفة في المكان، أدى إلى إشعال حريق، ما أدى أصيب شخصان على الأقل في المكان المستهدف وتضرر عدد من المنازل جراء تطاير شظايا.



وأسفرت الغارة عن إصابة مدنيين اثنين، وإلحاق أضرار بموقع عسكري.

ويستهدف الاحتلال الإسرائيلي بانتظام المواقع العسكرية في سوريا، وأصبحت هذه الهجمات أكثر تواترا بعد بدء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية في أكتوبر 2023.

