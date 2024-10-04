شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيًا في بيت أمر بالضفة الغربية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 35 فلسطينيًا اليوم، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت بلدة بيت أمر بالخليل جنوب الضفة الغربية، تخللها اقتحام عدة منازل والعبث بمحتوياتها.

وفي قطاع غزة، تواصل القصف المدفعي والجوي المكثّف على منازل الفلسطينيين شرق مدينة غزة وعلى مخيمي البريج والنصيرات، مما خلف دمارًا واسعًا في ممتلكات الفلسطينيين.

