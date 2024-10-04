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الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيًا في بيت أمر بالضفة الغربية اليوم

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 35 فلسطينيًا اليوم، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت بلدة بيت أمر بالخليل جنوب الضفة الغربية، تخللها اقتحام عدة منازل والعبث بمحتوياتها.
وفي قطاع غزة، تواصل القصف المدفعي والجوي المكثّف على منازل الفلسطينيين شرق مدينة غزة وعلى مخيمي البريج والنصيرات، مما خلف دمارًا واسعًا في ممتلكات الفلسطينيين.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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