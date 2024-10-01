شكرا لقرائتكم خبر عن السنيورة: التوغل البري الإسرائيلي في لبنان سيطيل الحرب ويزيد المآسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة من أن التوغل البري الإسرائيلي سيطيل الحرب في لبنان ويزيد المآسي.

وقال في تصريح لبرنامج "هنا الرياض" على قناة الإخبارية: رئيس وزراء الاحتلال مصمم على استكمال العملية البرية، والمشكلة أن هذه العملية كالرمال المتحركة، يمكن أن تؤدي إلى مصاعب كثيرة، منها إطالة أمد الحرب، ما يعني المزيد من الخسائر البشرية والتدمير والمآسي بالنسبة للبنان.

وتابع: ما يزيد من صعوبة الأمر أن لبنان يعاني مشكلة في النازحين، فـ20 أو 25% من عدد السكان في لبنان أصبحوا نازحين، وفي حالة يرثى لها. موقف أمريكي ملتبس وأوضح السنيورة أن هناك موقفًا ملتبسًا للولايات المتحدة الأمريكية مع دورها في التأثير على المحتل الإسرائيلي، ومن الضروري أن نفهم ماذا تريد الولايات المتحدة في هذا الشأن.

وأضاف: نسمع كلامًا من الرئيس بايدن مع أفعال عجيبة، فهو يطالب بوقف إطلاق النار، لكنه من جهة ثانية يترك الاحتلال يغالي في اعتدائه وجرائمه على لبنان، مع تقديم العون المادي للاحتلال، ومع ذلك يحاول رئيس وزراء الاحتلال انتقاد الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن.