شكرا لقرائتكم خبر عن دبابات الاحتلال وقوات خاصة.. هل يشهد لبنان عملية عسكرية برية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدور الحديث حول تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لعملية برية في الأراضي اللبنانية، بعد نجاح عمليته في اغتيال أمين حزب الله اللبناني حسن نصرالله.

وبعد يومين من العملية، تحضر دولة الاحتلال لعملية تبدو ملامحها Tفي خطوتين عسكريتين.

وبحسب الوكالة اللبنانية، فقد تم رصد حشد من الدبابات الإسرائيلية بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

قوات خاصة تمهد لعملية برية



وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت مصادر مطلعة إن قوات خاصة من جيش الاحتلال تنفذ عمليات صغيرة مستهدفة في جنوب لبنان، لجمع المعلومات الاستخباراتية وجس النبض قبل توغل بري محتمل قد يحدث في أسرع وقت ممكن هذا الأسبوع.

وأوضحت المصادر أن العمليات، التي شملت دخول أنفاق لحزب الله واقعة على طول الحدود، قد جرت مؤخرًا وكذلك على مدى الشهور الماضية، ضمن الجهود الأوسع التي تبذلها إسرائيل لتقليص قدرات حزب الله على طول الحدود التي تفصل بين إسرائيل ولبنان، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وأشارت المصادر إلى أن توقيت أي عمل بري قد يتغير، فإسرائيل تتعرض لضغوط شديدة من جانب الولايات المتحدة لمنعها من تنفيذ غزو واسع.

ولم يتضح على الفور مدى المدة التي تهدف إسرائيل السيطرة خلالها على هذه الأراضي، أو ما إذا كان التوغل سيكون أشبه بسلسلة من الغارات الأكبر حجما.

