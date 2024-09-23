شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعطل الدراسة في 5 محافظات لمدة يومين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبيـ، اليوم الاثنين، تعطيل الدراسة في خمس محافظات لمدة يومين.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الحلبي تأكيده "إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية والتقنية الرسمية والخاصة، اليوم وغدا الثلاثاء، في كل من محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وفي الضاحية الجنوبية".

وأضاف أن ذلك يأتي "نظرا لتطور الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظات المذكورة، مما يشكل خطرا على انتقال التلاميذ إلى المدارس والمؤسسات التربوية المذكورة".

ودعا الوزير الحلبي مديري المؤسسات التربوية إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة بهذا الخصوص.

