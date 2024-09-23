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الخليج اليوم .. شاهد.. مختص يكشف مواصفات وسعر «جيب شاص بنزين» موديل 2024 شامل الضريبة

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  كشف المختص في مجال السيارات، عبد الرحمن الخالدي، مواصفات وسعر سيارة تويوتا لاندكروزر شاص رفرف ونش 2024.

 

 

 

قوة المحرك

 

 

 

وقال إن السيارة تأتي بمحرك 6 سلندر بنزين، و4000 سي سي، وبقوة 228 حصان، وبناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، وتعمل بنظام الدفع الرباعي دبل خفيف دبل ثقيل ودفلوك خلفي ودفلوك أمامي.

السعر 

 

وتابع الخالدي في مقطع فيديو عبر حسابه على منصة X، أن السيارة يبلغ سعرها حوالي 205000 ريال تقريبًا شامل الضريبة.

 

 

 

مواصفات السيارة

 

 

 

تأتي السيارة بمقدمة بإضاءات Led، وجنوط مقاس 16، ورفارف جانبية، ومرايات كروم، وخزانين وقود، وكاميرا خلفية، ولمبات ضباب، وإشارات بالمرايا.

 

 

 

وأشار الخالدي إلى أن السيارة بها مثبت سرعة وتنبيه خروج عن المسار، وزجاج كهربائي، وشاشة وثلاجة، ودفلوك، وعداد رحلات، ومنافذ طاقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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