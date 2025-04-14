شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين ينعى معلمة بمحافظة قنا توفيت فى حادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطاراً من النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، يفيد بوفاة المعلمة هبة أحمد عبد العاطى معلمة لغة عربية، بمدرسة الشيخ مبارك، التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية، إثر حادث سير أثناء خروجها من المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي ، وتم نقلها إلى مستشفى نجع حمادي لمحاولة إسعافها ، إلا أنها توفيت متأثرة باصابتها فى الحادث.

وكلف الزناتى، شاكر أبو بكر رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، بالتواجد بالمستشفى وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة وتقديم واجب العزاء لأسرتها ، وسرعة إنهاء مستحقاتها المالية.

وتقدمت النقابة العامة للمهن التعليمية ، بخالص العزاء لأسرة المعلمة ، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.