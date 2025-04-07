شكرا لقرائتكم خبر عن أمين اتحاد العمال: جولة الرئيسين السيسى وماكرون بخان الخليلى أظهرت صورة مصر الآمنة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، بالزيارة المهمة التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وتؤكد الدور المحوري الذي تلعبه مصر في القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد الاتحاد في بيان له، أن جولة الرئيسين السيسي وماكرون في منطقة خان الخليلي التاريخية، حملت رسالة بالغة الدلالة على أن "مصر هي الأمن والأمان والاستقرار"، مشيرًا إلى الترحاب الشعبي الكبير الذي حظي به الرئيس السيسي خلال الجولة، والذي ظهر في هتافات المواطنين ومشاهد الترحيب العفوية، مما يجسد التفاف الشعب حول قيادته.

وأضاف عيد مرسال: أن هذه الجولة التاريخية أظهرت للعالم صورة حقيقية لمصر الآمنة المستقرة، القادرة على استقبال زعماء العالم في أجواء من الود والأمن، لافتًا إلى أن هذا المشهد يدحض كل محاولات التشويه، ويؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مزدهر.

وأشار أمين اتحاد العمال إلى أن الزيارة، وما يتبعها من قمة مصرية فرنسية، تمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات، فضلًا عن دعم التحركات المصرية في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإعلاء صوت الحق في المحافل الدولية.