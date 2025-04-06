شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين عضوًا بمجلس كلية الإعلام جامعة الأزهر لمدة عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، القرار رقم (١١أ) لعام 2025م بضم الأستاذ خالد محمد زكي البلشي، نقيب الصحفيين، إلى عضوية مجلس كلية الإعلام بنين، بجامعة الأزهر، لمدة عامين، عضوًا خارجيًا، اعتبارًا من 2025/1/22م.

وهنأت إدارة كلية الإعلام عميدًا ووكيلين نقيب الصحفيين بعضوية مجلس الكلية، مؤكدة أنها خطوة جديدة، تسهم في دعم رسالتها الإعلامية الوطنية.



نقيب الصحفيين عضوًا بمجلس كلية الإعلام جامعة الأزهر لمدة عامين



