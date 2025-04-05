شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة وامتحانات الميدتيرم بجامعة القاهرة الاثنين المقبل .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت كلية الآثار بجامعة القاهرة، أنه وفقا لما ورد من توجيهات من إدارة الجامعة، سيتم تعليق الدراسة وامتحانات منتصف الفصل الدراسي (الميدتيرم) للطلاب يوم الاثنين القادم الموافق 7 أبريل، على أن يتم تعويض وعمل امتحانات ومحاضرات هذا اليوم ليوم لاحق، ومن المقرر أن تعلق باقى الكليات الدراسة والامتحانات فى هذا اليوم.

وأوضحت الكلية فى منشور لها بالصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعى أنه بالنسبة لامتحانات الميدتيرم لمقرر التفكير النقدي للفرقة الأولى (والذي كان مزمع عقده يوم الاثنين الموافق ٧ أبريل) سيتم عقده يوم ( الأحد الموافق ١٣ أبريل).



وعلى جانب آخر، تشهد جامعة القاهرة يوم الأثنين المقبل زيارة رسمية للرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون لجمهورية مصر العربية، وفى ضوء التعاون المثمر والبناء بين البلدين و الترابط الوثيق على كافة الأصعدة والاستثمارات الفرنسية الكبيرة، وخاصة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، لاسيما الشراكات بين الجامعات المصرية والفرنسية، فسوف يرافق فخامته وفد رفيع المستوى على رأسه وزير التعليم الفرنسي، ولفيف من مسئولى الجامعات الفرنسية، وذلك لاستعراض الفرص المتاحة للتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الفرنسية، الى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم، وخطابات النوايا التي تعزز الشراكة، وتفتح المجال لمزيد من التعاون بين الجامعات المصرية - الفرنسية.



كما من المقرر أن يشارك الرئيس الفرنسى ماكرون فى حضور فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية .