شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: توجيهات الرئيس بتوطين الصناعة طوق نجاة من فخ جمارك ترامب والان مع تفاصيل الخبر

دعا هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، جموع العمال إلى التمسك بقيم توطين الصناعات المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لطالما شدد على أهمية الاعتماد على الإنتاج المحلي باعتباره طوق نجاة من الفقر والعوز.

وأكد المهيري، فى بيان، أن رؤية القيادة السياسية بشأن تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الصناعة الوطنية، كانت خطوة استباقية ذكية لمواجهة التغيرات في المشهد الاقتصادي العالمي، وعلى رأسها السياسات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، والتي أثّرت بشكل كبير على حركة التجارة الدولية.

وأضاف: أن انتهاج مصر لسياسة تنويع مصادر الواردات ساعد في حماية الأسواق المحلية من تبعات تلك السياسات، مشيرًا إلى أن هذا النهج منح مصر قدرًا كبيرًا من المرونة الاقتصادية.

وحذّر المهيري من التراخي في استكمال مسيرة دعم المنتج المحلي، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، في إعادة تشغيل عدد من المصانع الكبرى، مثل مصانع النصر للسيارات، والمواسير، والسبائك الحديدية.

ونوّه إلى أن إزالة المعوقات أمام الاستثمار الصناعي ساهمت في استعادة مصر لدورها الريادي في صناعة وتجميع السيارات، وهو ما انعكس على استقرار الأسعار، وتوفير فرص عمل جديدة بدخل جيد للعمال، مما يعزز من مكانة الصناعة الوطنية كركيزة أساسية في بناء الاقتصاد المصري.