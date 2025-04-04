شكرا لقرائتكم خبر عن 29 مايو موعد انتهاء الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجارى 2024 /2025، مدة الدراسة خلال الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد العليا، إذ حددت انتهاء الدراسة يوم 29 مايو المقبل، على أن تجرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وانطلق الفصل الدراسى الثانى بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، والمعاهد العليا، للعام الجامعى 2024/ 2025، يوم 8 فبراير الماضى وسط متابعة للقيادات الجامعية للتأكد من انتظام الدراسة، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الثانى 16 أسبوعا.

وفى سياق متصل، بدأت كليات الجامعات فى إعداد الجداول الزمنية لتنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى حتى يتم عرض ومناقشة تصورات مقترحات الجداول مع الطلاب، تمهيدا لاعتمادها بشكل نهائى، ومن ثم إعلانها للطلاب وإتاحتها على المواقع الإلكترونية للكيات.