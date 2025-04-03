شكرا لقرائتكم خبر عن لو حد نشر شائعة عنى على الإنترنت أو فى جروب أعمل إيه؟.. مكتب شكاوى المرأة يرد والان مع تفاصيل الخبر

لو حد نشر شائعة عنى على الإنترنت أو في جروب، أعمل إيه؟.. سؤال ورد إلى خط الاستشارات 15115 التابع لمكتب شكاوى المرأة بـ المجلس القومى للمرأة.

وقال مكتب شكاوى المرأة ردا على هذا التساؤل: "الشائعات ﻋﻠﻰ الإنترنت أصبحت سهلة الانتشار، ولكن عندما تؤثر هذه الشائعة عليكِ لازم تعرفي تتصرفي صح".

1- أول حاجة توثقي كل حاجة، خدي اسكرين أو احفظي أى مسج بيتكلم عنك، لازم يكون عندك دليل إن الشائعة دي فعلاً اتنشرت.

2- بلغى على الجروب أو الشخص اللي نشرها ولو الشائعة اتنشرت في جروب أو على السوشيال ميديا، في طرق تقدر تعملي بها بلاغ عن المحتوى، وكل منصة بتديلك طريقة تبلغي بيها.

3- تواصلى مع الجهات المختصة ولو محتاجة مساعدة قانونية تواصل معانا على الفور.



ويتلقى خط الاستشارات 15115 التابع لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، تساؤلات السيدات على مدار الساعة ويقدم لهم كافة أوجه الدعم بداية من الرأي القانوني، فضلا عن اتخاذ إجراءات الخاصة بالإحالة للشكاوى التي تتطلب التدخل ، ومن هذا يقدم خط الاستشارات إجابات على مجموعة من التساؤلات التي وردت للخط وينشرها عبر صفحته الرسمية، حيث يتلقى التساؤلات أيضا على الواتساب 01007525600 ورسائل صفحة مكبت الشكاوى تحت شعار "احنا معاكى".

ويقوم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، بتوفير سبل الحماية والدعم للمرأة المصرية والمساهمة في خلق بيئة اجتماعية وتشريعية آمنة لها تتمتع من خلالها بكافة حقوقها القانونية والدستورية والاجتماعية، نظرا لكونه أحد الآليات التنفيذية للمجلس، وأحد أهم حلقات الوصل مع النساء فى المجتمع المصري واللاتي قد يتعرضن لأية ممارسات تمثل تمييزا أو عنف ضدهن أو تمثل انتهاكا لحقوقهن التى يضمنها لهن الدستور والقانون أو إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، سواء حدث ذلك فى المجال العام أو المجال الخاص.