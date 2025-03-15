شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: إطلاق سلسلة إنفوجرافات "صوموا تصحوا" من معهد تيودور بلهارس والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك، تعلن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة عن بدء نشر سلسلة "صوموا تصحوا"، وهي مجموعة من الإنفوجرافات التوعوية التي يقدمها معهد تيودور بلهارس للأبحاث.

تهدف هذه السلسلة إلى تقديم إرشادات صحية ونصائح غذائية موثوقة تساعد الصائمين على اتباع نظام غذائي متوازن خلال الشهر الفضيل، وتعزز من الوعي بأفضل الممارسات الصحية للصيام بطريقة آمنة.

وسيتم نشر الإنفوجرافات يوميًا عبر الصفحات الرسمية للوزارة، حيث تتناول مواضيع متنوعة مثل أهمية شرب المياه، تأثير الصيام على الصحة، وكيفية تناول الوجبات بطريقة سليمة لتجنب المشكلات الصحية الشائعة خلال رمضان.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع، والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية للمراكز والمعاهد التابعة لها في تقديم محتوى توعوي هادف يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية.

وتدعو الوزارة جميع المتابعين إلى متابعة الإنفوجرافات اليومية عبر منصاتها الرسمية، والاستفادة من المعلومات القيمة التي تقدمها هذه السلسلة.