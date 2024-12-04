شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الحكومة فى انتظار مخرجات الحوار الوطنى لتنفيذ التحويل للدعم النقدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: الحكومة فى انتظار مخرجات الحوار الوطنى لتنفيذ التحويل للدعم النقدى.. رئيس الوزراء: إعلان خطة طروحات جديدة الأسبوع المقبل بينها 4 شركات للقوات المسلحة.. والدولة وفرت 40 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية.

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