شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس السيادة السودانى للقاهرة الإخبارية: الجيش يمتلك زمام المبادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالى السودانى، إن زيارة وزير الخارجية المصرى الدكتور بدر عبد العاطي للسودان تعبر عن قوة العلاقات بين البلدين، ودعم القيادة المصرية والشعب المصرى للسودان والسودانيين فى هذه الحرب الوجودية.

وأضاف "جابر"، فى لقاء خاص مع الإعلامى أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تحدثنا مع وزير الخارجية، الذى تباحث مع نظيره السودانى حول دفع العلاقات بين البلدين وتدعيم التنسيق القائم بين الدولتين فى كل المسارات والمحافل الدولية".

وتابع عضو مجلس السيادة الانتقالى السوداني: "المسرح الميدانى للحرب كبير جدا، والقوات المسلحة تمتلك المبادرة فى كل شيء وموقع، والفاشر محاصرة منذ أكثر من 8 أشهر وتعرضت لـ170 هجوم ولكنها صامدة، أما زمزم، إحدى المعسكرات التى تقع فى دائرة الفاشر، وتتعرض إلى قصف مدفعي".