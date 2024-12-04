شكرا لقرائتكم خبر عن التوقيع على إعلان مشترك بين مصر وأوغندا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ختام جولة المشاورات السياسية التى عقدت بين مصر وأوغندا على المستوى الوزارى يوم الاربعاء، وقع د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وهنرى أوكيلو وزير العلاقات الدولية لجمهورية أوغندا، على إعلان مشترك حول تطوير العلاقات الثنائية والتطورات على المستويين الإقليمى والدولى، بهدف تعزيز المصالح المتبادلة والمصالح الأفريقية المشتركة.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز المشاورات المنتظمة وتبادل الزيارات على مختلف المستويات بين الوزارات المعنية فى كلا البلدين، وتعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات لاسيما بناء السلام ومكافحة الإرهاب، بما فى ذلك تبادل الخبرات والتعاون الفنى فى إدارة الموارد المائية بشكل عام وبناء القدرات، فضلًا عن تشجيع القطاع الخاص المصرى والأوغندى على زيادة التجارة والاستثمار الثنائي.

كما أكد الجانبان فى الإعلان المشترك على التمسك بمبادئ السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال، بما يتماشى مع القانون التأسيسى للاتحاد الإفريقى وميثاق الأمم المتحدة. واتفقا على التشاور بشكل منتظم بشأن مياه النيل للوصول إلى اتفاق من أجل المنفعة المتبادلة والتعاون فى حوض النيل وفقًا للقانون الدولى وأفضل الممارسات.