شكرا لقرائتكم خبر عن ما بدائل المضادات الحيوية الطبيعية فى الدواجن؟ والان مع تفاصيل الخبر

مع ازدياد المخاوف من مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، يبحث الباحثون والمزارعون عن بدائل طبيعية لتعزيز صحة الدواجن والحد من العدوى. هناك بعض البدائل الطبيعية التي يمكن استخدامها في صناعة الدواجن والمساهمة في تقليل الحاجة إلى المضادات الحيوية.

ومن هذه البدائل وفقًا لـ معهد صحة الحيوان:

1- البروبيوتيك والبادئات الحيوية: تضاف بكتيريا مفيدة مثل اللاكتوباسيل والبيفيدوباكتيريا إلى العلف لتحسين التوازن البكتيري في الجهاز الهضمي للدواجن وتعزيز مناعتها.

2- البريبايوتك: هي مركبات غذائية تحفز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء وتحسن الهضم.

3- الزيوت العطرية والأعشاب: بعض الزيوت العطرية والأعشاب لها تأثيرات مضادة للميكروبات، ويمكن إضافتها إلى العلف للمساعدة في مكافحة العدوى.

4- الفيتامينات والمعادن: تحسن تزويد الدواجن بالفيتامينات والمعادن مناعتها وتحسن صحتها بشكل عام.

5- التغذية المتوازنة: توفير نظام غذائي متوازن وصحي للدواجن يساهم في تعزيز جهاز المناعة الطبيعي لديها.

