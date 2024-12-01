شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: هناك اتفاق على الطاولة لوقف حرب غزة وزيادة المساعدات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن البيت الأبيض يؤكد أن هناك اتفاقا على الطاولة حاليا لوقف الحرب وزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولدينا فرصة مهمة للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن المحتجزين في غزة كما أشار الرئيس بايدن الأسبوع الماضي، وسيواصل الرئيس العمل للتوصل لاتفاق للإفراج عن مواطنينا عبر الدبلوماسية والضغط على حماس بالعقوبات.



وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

