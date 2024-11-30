شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يدرب 15 سيدة على الكروشية وينتجن سكارف بأشكال مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المجلس القومى للمرأة أنه نجح في تدريب 15 سيدة من قرية الروضة بمحافظة البحيرة على حرفة الكروشية، وأن السيدات استطاعن إنتاج سكارف بأشكال مختلفة، ويكملن تدريبات أخرى لتطوير مهاراتهن المختلفة.

وأضاف المجلس عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" أن السيدات تعلمن من خلال تدريب الحرف اليدوية الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية".

وفى السياق نظم قطاع خدمة المجتمع بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج بالتعاون مع قسمي أمراض النساء والتوليد وطب الأسرة والمجلس القومي للمرأة فرع سوهاج، الندوة التوعوية بعنوان "أهمية مشورة ما قبل الزواج"، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري بالحرم الجامعي القديم، وثمن الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أهمية الندوة في توعيه طلاب ومنتسبي الجامعة والمجتمع بأهمية المشورة الصحية للشباب المقبلين على الزواج، حيث تعد خدمات الفحص والمشورة للمقبلين على الزواج من أهم الخدمات الصحية التي تستحوذ على الاهتمام في الفترة الحالية، وذلك لما تحمله من فوائد جمة لزوجي المستقبل، حيث تأتي الندوة تنفيذاً لأنشطة المبادرة الرئاسية بداية لتنمية وبناء الإنسان المصري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضرورة التوعية في هذا المجال لتفادي الكثير من المشكلات الصحية في المستقبل، والتي قد تؤثر سلباً على الحياة الزوجية وعلى الأبناء وقد أصبح الكشف والمشورة وإجراء التحاليل الطبية قبل الزواج من الأمور الروتينية واللازمة لإتمام العقد.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية أن الندوة تناولت التعريف بخدمات الفحص والمشورة للمقبلين على الزواج بهدف تحسين الصحة العامة في إطار الأسرة إذ اثبتت الأبحاث العلمية أن برمجة الأجنة بما يضمن سلامتهم صحياً وذهنياً، وخلوهم من العديد من الأمراض الوراثية يبدأ التخطيط له من قبل الحمل وأن سلامة صحة الأم قبيل الحمل يقيها من كثير من مضعفات والأمراض المرتبطة بالحمل للأم والتأثير السلبي لذلك على صحة المواليد.



سكارف



سكارف



حرفة الكروشية