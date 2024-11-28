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مصر تهنئ ألبانيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

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القاهرة - سامية سيد - هنأت مصر اليوم الخميس، جمهورية ألبانيا الصديقة، حكومة وشعبًا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.


وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة- فى تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة " إكس"- " نتطلع دومًا لتعزيز أواصر الصداقة المميزة وروابط التعاون الوثيقة، والتي تستند إلى علاقات تاريخية عميقة امتدت عبر عشرات السنين بين مصر وألبانيا".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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