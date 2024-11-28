شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهنئ ألبانيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت مصر اليوم الخميس، جمهورية ألبانيا الصديقة، حكومة وشعبًا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.



وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة- فى تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة " إكس"- " نتطلع دومًا لتعزيز أواصر الصداقة المميزة وروابط التعاون الوثيقة، والتي تستند إلى علاقات تاريخية عميقة امتدت عبر عشرات السنين بين مصر وألبانيا".