شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تنتهى اليوم من تلقى طلبات التقديم على فرص عمل بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى وزارة العمل، اليوم، الخميس 28 نوفمبر 2024، من تلقى طلبات التقديم على فرص عمل للمصريين بالإمارات، على أن يتم التواصل مع المتقدمين هاتفياً من خلال الإدارة المختصة، لتحديد مواعيد الاختبارات.

وكان قد وفر فرص العمل مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز رئيس المكتب، وذلك للعمل في التخصصات التالية:

- 3 مُشرف عمال.

- 30 حداد مسلح.

- 30 نجار مسلح.

واشترطت الوزارة للتقدم، الآتى:

- أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد ونجار مسلح من 25 إلى 40 سنة.

- أن يكون سن مُشرف العمال حتى 48 سنة.

وسيتم إجراء اختبار لتحديد مستوى المهارة على الحرف المطلوبة بمقر الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وأشارت إلى أن الراتب يبدأ من 1400 إلى 1800 درهم إماراتى لمهنة حداد ونجار مسلح، ومن 3500 إلى 4000 درهم لمهنة مُشرف العمال حسب الخبرة، وأن وقت العمل 8 ساعات يومياً، وساعات إضافية طبقاً للإنتاجية، مع توفير مبيت للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل ، وتأمين طبى، وأن مُدة العقد سنتين.

وأكدت وزارة العمل أن التقديم على فرص عمل الإمارات مجاني، وبدون أي رسوم، أو وسطاء.