شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقى برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة فى الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات الذى يعقد فى مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجارى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.