شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تهنئ أحمد المسلمانى بتعيينه رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدرالإثنين، 25 نوفمبر 2024 01:34 م
تقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بخالص التهنئة إلى الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد المسلماني بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتعينه رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام، وكذلك السادة أعضاء الهيئة الذين وقع عليهم الأختيار.
وتتمنى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لهم خالص التوفيق فى تأكيد رسالة الدولة الإعلامية وإعلاء القيم والثوابت الوطنية ومواصلة تطوير الاداء الاعلامى بما يرتقى إلى طموحات الجديدة.
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