المتحدة تهنئ أحمد المسلمانى بتعيينه رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام

تقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بخالص التهنئة إلى الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد المسلماني بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتعينه رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام، وكذلك السادة أعضاء الهيئة الذين وقع عليهم الأختيار.

محمد يوسف

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