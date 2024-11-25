شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين والطماطم بـ8.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

- الطماطم 8.5 جنيه .

البصل 15جنيها .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 22 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 25 جنيها .

- بطاطا 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20 جنيها

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.

- الكوسة بـ 18 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 13.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 20 جنيها.

- ‏الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .

- الليمون بـ 20 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.

- الموز البلدي بـ 25 جنيها