شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر السيرة الذاتية لعبد الصادق الشوربجى بعد تجديد الثقة فيه رئيسا للوطنية للصحافة والان مع تفاصيل الخبر

أهلت كفاءة المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في إدارة المؤسسات الصحفية القومية خلال الفترة الماضية، في تجديد الثقة فيه واستمراره فى رئاسة الهيئة نظرا لكفاءته وقدرته على تطوير المؤسسات القومية وعلى الاهتمام بالعنصر البشرى وتدريبه وتأهيله للارتقاء بمستوى الأداء المهني، هذا الى جانب جهوده في الحفاظ على أصول المؤسسات الصحفية القومية واستثمارها، وما شهدته الهيئة في عهده من قطع شوط كبير في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة.

الاسم : عبد الصادق محمد عبد العزيز الشوربجيرئيس الهيئة الوطنية للصحافة⁃ بكالوريس هندسة - 1984 .⁃ حصل على منحة من ألمانيا في مجال الإدارة والطباعة الصحفية لمدة عامين ونصف⁃ حصل على دورات تدريبية معتمدة في مجال الادارة والطباعة الصحفية من سويسرا وفرنسا وكندا وألمانيا .

• المناصب والوظائف:

⁃ مهندس ومدير إدارة بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية .

⁃ التدريس في كلية الفنون التطبيقية من عام 1997 حتى عام 2008.

⁃ مدير عام مؤسسة روزاليوسف من عام 2006 وحتى عام 2012.

⁃ رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف الصحفية من عام 2012 وحتى عام 2020 .

⁃ رئيس الهيئة الوطنية للصحافة منذ يونيو 2020.