شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يعلن العثور على ناجين من حادث غرق اللانش السياحى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، العثور على بعض الناجين من حادث غرق اللانش السياحى "سى ستوري" فى منطقة الغدير بوادى الجمال، مؤكدًا استمرار عمليات البحث المكثفة بالتنسيق مع القوات البحرية والقوات المسلحة.

وأوضح المحافظ، أن طائرة البحث والإنقاذ تمكنت من نقل بعض الناجين بواسطة الطائرة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم تأمين باقى الناجين فى الموقع إلى حين وصول الفرقاطة "الفاتح" التى تتحرك لنقلهم إلى بر الأمان.

وأشار اللواء حنفى، إلى أن المحافظة تتابع عن كثب سير العمليات على مدار الساعة، مع استمرار الطائرة والوحدات البحرية فى البحث عن المفقودين. كما أكد أن سلامة الجميع تأتى فى مقدمة الأولويات، مثمنًا جهود جميع الفرق المشاركة فى عمليات الإنقاذ.

وناشدت محافظة البحر الأحمر بالمواطنين الالتزام بالتوجيهات والابتعاد عن منطقة الحادث، وستقوم بالإعلان عن أى مستجدات فى حينها.

