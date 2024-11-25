شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح مستمرة على هذه المناطق.. حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الإثنين 25 نوفمبر 2024 إلى السبت 30 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الإثنين 25 نوفمبر 2024



-استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

-نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

-اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (70:50 كم/س) وارتفاع الأمواج (5:3 م).

-اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (60:50 كم/س) وارتفاع الأمواج (3:2:5 م).

-أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

-أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024



-أمطار خفيفة قد تكون متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

-نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأربعاء 27 نوفمبر 2024



-أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

-نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

من الخميس 28 نوفمبر إلى السبت 30 نوفمبر 2024



-نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.