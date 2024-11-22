شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنظم سوق اليوم الواحد بمدينة نصر وحلوان بتخفيضات 20% والان مع تفاصيل الخبر

تنظم محافظة القاهرة، اليوم الجمعة، سوق اليوم الواحد بحي حلوان بمنطقة ركن فاروق، وسوقا آخر بمدينة نصر أمام مسجد آل رشدان أمام استاد القاهرة، لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، بتخفيضات 20%.

ويوفر سوق اليوم الواحد السلع الغذائية بتخفيضات 20%، لأهالى حلوان جنوب القاهرة، حيث تتواجد ما يقارب 50 سيارة تحمل المواد والسلع الغذائية التى توفرها وزارة التموين بالتعاون مع محافظة القاهرة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

ولفت محافظ القاهرة إلى أنه تماشياً مع هذا التوجه تقوم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق مبادرة أسواق اليوم الواحد كل يوم جمعة.

وأضاف محافظ القاهرة أن سوق اليوم الواحد الذى أقامته المحافظة بمدينة نصر يوم الجمعة الماضى شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم توفير 4 قطع أراض بالمرج، والسلام، و15 مايو، والحى العاشر لتطبيق فكرة سوق اليوم الواحد عليها، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، بالإضافة لإقامة سوق اليوم الواحد بحي حلوان اليوم الجمعة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسواق اليوم الواحد تقدم سلعا عالية الجودة بتخفيضات تبدأ من 20% مقارنة بأسعار السوق.