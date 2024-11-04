شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال بلغت شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر منطقة قريبة من مدينة سالونيك الواقة شمال اليونان.



وقع الزلزال في الساعة 7:03 مساءً (5:03 بتوقيت جرينيتش) قبالة سواحل شبه جزيرة هالكيديكي على عمق 15.9 كيلومتر، وفقًا لمعهد أثينا للجيوديناميكية، بحسب ما أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.



ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار أو إصابات حتى الآن.