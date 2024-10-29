شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 32 طن زيوت سيارات مستعملة ومعاد تدويرها بمخزن بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

شنت مديرية تموين الشرقية برئاسة المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية برفقة أحمد محمد مرسى مدير إدارة تموين بلبيس ومفتشى الرقابة التموينية والتجارية بالإدارة، وتم تحرير محضر رقم ٢١٣٠٩ لعام ٢٠٢٤جنح مركز شرطة بلبيس بناحية المنطقة الصناعية طريق بلبيس العاشر من رمضان لضبط مخزن يتم فيه إعادة تدوير زيوت سيارات مستعملة بدون ترخيص وحيازته زيوت سيارات مستعملة؛ وزيوت سيارات تم إعادة تدويرها؛ ومواد خام لتنقية الزيوت المستعملة بدون بيانات ومجهولة المصدر مما يسبب ضررا بالغا على سلامة الارواح والممتلكات للمواطنين.

وقد تم التحفظ على الآتى:

(١٠ أطنان) زيت سيارات مستعمل مخلوط داخل التانكات و(٢٠ طنا) مادة بن يونيت مادة خام (تستخدم لتنقية وترشيح الزيوت المستعملة) و(٢ طن) منتج تام زيوت محركات سيارات بدون بيانات ومجهولة المصدر داخل التانكات بإجمالى كمية قدرها (٣٢ طنا) مضبوطات على ذمة المحضر المحرر وجاري العرض على النيابة العامة.

وجارى المرور والتفتيش والمتابعة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته.



ضبط زيوت سيارات مستعملة



ضبط زيوت سيارات مستعملة ومعاد تدويرها