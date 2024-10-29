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الدكتور أسامة عبدالله وكيلًا لوزارة الصحة بالمنوفية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتور أسامة عبدالله، قائمًا بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية.

وكان "عبدالله" يشغل مديرًا لمستشفى الزيتون التخصصي بالقاهرة لسنوات عدة.

ونص القرار الذي حمل رقم 442 لسنة 2024، على "تكليف الطبيب أسامة عبدالله محمود، أخصائي طب بشري، للقيام بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية وذلك حتى 31 يوليو 2025، أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أي الأجلين أقرب.

يأتي تعيين "عبدالله" خلفًا للدكتور محمود فوزي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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