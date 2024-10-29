لشباب الباحثين.. شروط ورابط الحصول على دعم 25 ألف دولار لزيارة بحثية لأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التزام الوزارة، إلى دعم البحث العلمي والابتكار في مصر، مشيرًا إلى أهمية توفير التمويل اللازم للمشروعات البحثية التنافسية، وتعزيز التعاون الدولي بين الباحثين المصريين ونظرائهم في الدول الأخرى.

وأعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب بالولايات المتحدة الأمريكية عن فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الأمريكي في دورته ال24، وذلك في مجالات (الزراعة، الطاقة، الصحة، إدارة المياه، الذكاء الصناعي وتعلم الآلة)، علما بأن آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية ٤ ديسمبر 2024، طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة اضغط هنا.

يوفر البرنامج نوعين من الدعم:

الأول: (منح للمشروعات البحثية المشتركة) التي تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي بين البلدين، حيث يمكن لكل فريق بحثي بكل دولة الحصول على تمويل بحد أقصى يصل إلى ٢٠٠ ألف دولار أمريكي، لمدة تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات.

الثاني: تمويل زيارات بحثية قصيرة الأجل لشباب الباحثين إلى المؤسسات البحثية الأمريكية، بحيث لا تتجاوز مدة الزيارة ٩ أشهر بحد أقصى للتمويل ٢٥٥٠٠ دولار أمريكي.

يذكر أن الدورة الـ ٢٤ من برنامج التعاون المصري الأمريكي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات العلمية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك، من خلال إتاحة فرص لتبادل الأفكار، والمعلومات، والتقنيات.