العثور على جثتين داخل سيارة ملاكي بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثتين داخل سيارة ملاكي بمدينة نصر شرق العاصمة، مساء الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث امام كتيبة الكلاب الحربية.

انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ملاكي بعمود إعلانات بمطلع كوبري الجيش اتجاه ألماظة.

أسفر عن الحادث مصرع السائق ومرافقه، ويعمل رجال الدفاع المدني على استخراج الجثتين من المركبة وإيداعها المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.