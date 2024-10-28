شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الإشارة توقع عقد إتفاق مع مجلس الدولة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الإستفادة من "الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة" فى تطبيقات ومنظومات كافة الجهات الحكومية بالدولة بما يدعم رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها فى التحول الرقمى ، وقع اللواء أركان حرب هانى محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة والمستشار أحمد عبدالحميد عبود رئيس مجلس الدولة عقد اتفاق لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للمجلس كأول جهة قضائية تفتتح العمل بالسحابة القضائية.

يهدف الاتفاق إلى توفير جميع خدمات الدعم الفنى لضمان أمن وسلامة البيانات والمعلومات ، وإستدامة تفعيل جميع التطبيقات ومنظومات العمل لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق نقلة نوعية ملموسة فى إجراءات التقاضى أمام محاكم مجلس الدولة وإداراتها، فضلاً عن تمهيد الطريق لتنفيذ التقاضى الإلكترونى عن بُعد وحوكمة العمل الإدارى .



حضر فعاليات التوقيع عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مستشارى مجلس الدولة .



