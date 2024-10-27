دهسه بسيارته.. مصدر يكشف حالة ضحية ابن نائب رئيس الزمالك بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني الحالة الصحية لشاب دهسه ابن نائب رئيس نادي الزمالك هشام نصر بسيارته بالعجوزة.

قال المصدر إن المصاب حالته مستقرة ويخضع للعلاج بالمستشفى إثر إصابته بكسور لافتا إلى أنه من المقرر عرض المشكو في حقه على النيابة لاتخاذ اللازم.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة العجوزة إخطار من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصاب بميدان سفنكس.

تحريات ومعاينة المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث العجوزة بينت أن ابن نائب رئيس الزمالك "صاحب شركة استثمار" يبلغ من العمر 32 سنة دهس شابًا حاول عبور الطريق.

قائد السيارة لم يحاول الهرب، مكث بجوار المصاب وطلب له الإسعاف واطمأن على نقله إلى مستشفى إمبابة العام قبل أن تصطحبه الشرطة إلى القسم.